Зеленський відвідав Бахмут (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині. Про це повідомив телеканал FreeДом, пізніше цю інформацію підтвердив речник глави держави Сергій Никифоров.
Він (Зеленський - ред.) відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент уже поїхав.
Візит Зеленського до Бахмута попередньо не анонсувався.
Бахмут є прифронтовим містом - на його кордонах всю осінь точаться запеклі бої з російськими загарбниками.
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