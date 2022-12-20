путін зібрався на Донбас

Президент росії володимир путін "з часом" відвідає Донбас, але коли саме це станеться, досі невідомо. Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков. Він прокоментував і запровадження країнами Євросоюзу, G7 та Австралією стелі цін на російську нафту в $60 за барель. З його словами, кремль був готовий до "такої стелі", однак не планує її приймати