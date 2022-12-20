Творити дива просто - навіть під час війни, переконані миколаївські волонтери. На День Святого Миколая вони взялися здійснити мрії малечі з проблемних сімей або з серйозними вадами здоров'я. Для реалізації проєкту залучали не представників влади або спонсорів, а звичайних українців. Кожна дитина написала лист з побажанням і отримала свого особистого чарівника. Як все відбувалось - бачила Марина Михайловська.

Іграшки, ляльки та конструктори вже чекають на дітей під ялинкою. Але цього року замовлення Святому Миколаю особливі, зізнаються організатори. І майже в кожному листі одне головне прохання - миру.

Валентина Ткаченко – волонтерка:

В основном дети выбирали то, что можно заниматься дома, потому что, к сожалению, у них нет возможности социализации. В школы не ходят, кружки не занимаются. Им нужно чем-то заниматься и развиваться. Старшие ребята просят пауэрбанки.

Святославу Святий Миколай передав конструктор. Хлопець впевнений, чарівник справжній, бо ж замовляв в нього саме це.

Святослав Болдусєв - житель Миколаєва:

Тут трактор зеленый с прицепом. Я люблю деревню и все такое.

Окрім подарунків, організатори підготували казкову виставу. Інна прийшла з 3-ма дітьми. Жінка каже, в прифронтовому Миколаєві малеча вже скучила за спілкуванням з однолітками і особливо за святами.

Інна - жителька Миколаєва:

Все нравится, дети довольны, в восторге. Говорят, что еще придут. Счастливые! Главное детям нравится. Помимо того, что война дети хоть праздник видят.

Благодійній акції "Стань чарівником" вже 10 років. На сайті проєкту викладають фото дітей та їхні листи Святому Миколаю. Долучитися може будь хто. Єдина умова - придбати та надіслалати саме те, що дитина замовила. Олена вирішила здійснити мрію маленької Віталіни.

Олена Мальцева - учасниця акції:

Она попросила кофту с беззубиком - с мультипликационным героем. Такой кофты я не нашла. Но я не люблю останавливаться. Я решила его нарисовать. Я купила краски для ткани, нарисовала красивый принт, вышила камушками.

Валентина Ткаченко – волонтерка:

Этот проект классный, потому что он обьединяет людей. Взрослые сами становятся детьми, когда приобретают подарки. Они получают в 2 раза больше удовольствия, чем они просто получили деньги или перечислили куда-то.

Традицію вітати дітей, зокрема і - з інвалідністю, сиріт або з багатодітних родин - за листами - не порушували навіть у війну. Але цього року волонтери охопили подарунками мало не всю Україну. Сімдесяти чарівникам вдалося здійснити більше 400 дитячих мрій.