Українські захисники збили на Донбасі два гелікоптери Мі-8 окупантів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.



Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ.

Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року.

Напередодні у соцмережах поширили відео, на якому на Донбасі впав нібито український Мі-8, а інший гелікоптер сів рятувати побратимів. Скоріш за все, на цих кадрах зафіксовано знищення машин рашистів.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 20 грудня окупанти втратили в Україні 281 літак і 266 гелікоптерів.