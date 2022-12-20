На Донеччині збили два ворожі гелікоптери Мі-8 (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники збили на Донбасі два гелікоптери Мі-8 окупантів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ.
Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року.
Напередодні у соцмережах поширили відео, на якому на Донбасі впав нібито український Мі-8, а інший гелікоптер сів рятувати побратимів. Скоріш за все, на цих кадрах зафіксовано знищення машин рашистів.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 20 грудня окупанти втратили в Україні 281 літак і 266 гелікоптерів.
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