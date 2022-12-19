На Донбасі в зоні бойових дій впав гелікоптер Мі-8 Збройних Сил України. Відповідне відео шириться у пабліках.

На ролику видно, як летять два вертольоти, потім один з них здійснює жорстку посадку. Інший гвинтокрил одразу розвертається та летить на допомогу товаришам. Далі відео обривається

Автори ролику повідомили, що аварію зняли на Донеччині, поблизу села Тоненьке, Ясиноватського району. Коли саме невідомо, але судячи з "лисих" дерев - нещодавно.