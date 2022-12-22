Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську [ Редагувати ]
Російські війська 22 грудня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Краматорськ, Донеччина. Окупанти завдали два ракетних удари по місту. Наслідки з’ясовуємо.
Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив удари по місту та закликав залишатися в укриттях. У Донецькій області триває повітряна тривога.
За даними української розвідки, росія готує ракетний удар по Україні 22-23 грудня.
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