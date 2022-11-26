Більше 80 мільярдів доларів рф витратила на війну в Україні, підрахували у виданні Forbes. Це чверть річного бюджету країни-агресорки. Чималу частку грошей кремль витрачає на вбивство мирних українців ракетами.

РФ випустила по наших населених пукнтах близько 4 тис. ракет за 9 місяців повномасштабного вторгнення. А середня вартість однієї - 3 млн доларів. Напередодні росіяни учергове вдарили по Краматорську, у Донецькій області. Там нині перебуває наш воєнкор Руслан Смєщук. Про наслідки російської атаки - його репортаж.

Донеччина, Краматорськ - це зараз глибокий тил. Але це не значить - безпека. Її зараз немає ніде в області. Просто інтенсивність обстрілів трохи снизилась. Але тепер прилітають більш потужні ракети.

Слышу как бахнуло и стекла посыпались, я говорю - бедные люди. А потом подхожу к своему дому, а там и у меня окна разбиты. Отопления нет, от это как отключали свет - так три дня уже нету. А теперь без окон, и где его что брать?

Валентина, жителька Краматорська:

Я была в туалете, тут как бахнуло. У меня задрожало все. Когда слышу - говорят - окна повылетали. У меня нормально, у меня все цело.

Краматорськ потроху відходить від потужного відключення енергії. Повний блекаут, майже півтори доби без світла, води, тепла та звʼязку. А тепер і в страху.

Так живе тил. А ось так звучить передова.

Гусеничні машини – це, мабуть, найбільш прохідний зараз транспорт. Сильні опади знизили мобільність майже всіх видів військ на передовій. Тож саме на гусиниці - лягає важка задача. Прикривати своїх вогнем.

Віктор, військовослужбовець ЗСУ:

Застрягає, застрягає гусянка - тяжко їй під гору, але все одно їде. Болотом кидає, вона вся в болоті, але ми робимо все, що в наших силах. Болото не болото, грязі не грязі - піхоту прикривати надо.

Та навіть попри те, що передова гримить - Віктор гумору не втрачає.

Віктор, військовослужбовець ЗСУ:

Це ми зараз чуємо танки, арту і стрелкотню? Так, це танк наш їздить, прикриває піхоту, і бєха чуємо. І соответственно арта. Боги ж війни. І вони працюють - арта по арті, а ми…посерединке. Ахааа. Ловим від них, вони всім дають. І на бехе попадали - трошкі підбили нам машинку. Ну нічо - справилися.

Попри значні сили, які росія кидає на Донбас, український Схід, важкою ціною, але тримає оборону.