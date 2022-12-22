росія готує ракетний удар по Україні 22-23 грудня - розвідка [ Редагувати ]
Російська армія готується завдати чергового масованого ракетного удару по Україні 22 або 23 грудня. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці.
росія залучить до удару всі наявні в її армії носії крилатих ракет з дальністю від 500 км і більше.
Загалом планується випустити не менше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування іранських дронів-камікадзе.
Російська армія готується застосувати не менше чотирьох "Іскандерів", 8-14 літаків Ту-95МС, три носії ракет "Калібр" і до трьох літаків Ту-22М3.
В окупованому Криму Севастопольський морський порт обмежив територію пересування будь-яких суден і літальних апаратів з 23 по 27 грудня через проведення ракетних стрільб.
Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.
16 грудня окупанти випустили по Україні 76 ракет, 60 з них збила українська ППО.
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