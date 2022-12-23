У середу, 21 грудня, Володимир Зеленський у ході свого візиту до США зустрівся з президентом країни Джо Байденом, а також виступив перед Конгресом Сполучених Штатів – Америка виділила значну суму грошей для боротьби України з російськими окупантами.

На що саме будуть витрачені ці кошти розповіла надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова на Facebook-сторінці.

Зазначається, що зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), загальною сумою 1,7 трлн $, було ухвалено Сенатом 68 голосами. Зокрема, передбачається виділення Україні 45 млрд $, що на 7,3 млрд дол.

США більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації Президента США до Конгресу. Ухвалення OMNIBUS в Палаті представників очікується до кінця п’ятниці 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати Президент США.

Докладно щодо розподілу коштів у Законі про додаткове фінансування України на 2023 рік передбачене OMNIBUS:

Оборонна допомога (28,4 млрд.дол.)

9 млрд.дол. у рамках Ініціативи надання безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). Також надає можливість Міністру оборони США приймати внески від країн-партнерів на підтримку України;

11,88 млрд.дол. на поповнення американських запасів обладнання, що надіслано до України через президентський drawdown;

6,98 млрд.дол. на Європейське Командування операцій та пов’язану діяльність – для підтримки місій, розвідувальну підтримку, оплата праці, обладнання тощо;

6 млн.дол. для Генерального Інспектора Міністерства оборони США. Закон вимагає звіту Генерального Інспектора щодо використання передбачених у Законі коштів, а також вимагає звіту від Міністерства оборони США щодо вижитих заходів для забезпечення посиленого контролю за кінцевим використанням обладнання, наданого Україні.

Збільшення граничної суми оборонного обладнання для України, яке Президент США має повноваження передавати Україні, до 14,5 млрд. дол. та надання 560 млн. дол. Державному департаменту США для безпекової допомоги Україні та іншим союзникам.

Економічна допомога (13,37 млрд. дол.)

13,37 млрд. дол. економічної та бюджетної підтримки для Уряду України, включаючи підтримку енергетичної безпеки України та інших критичних інфраструктурних потреб, а також для допомоги іншим країнам, на які вплинула ситуація в Україні.

Гуманітарна допомога (4,92 млрд. дол.)

2,47 млрд. дол. у вигляді гуманітарної допомоги для забезпечення гострих гуманітарних потреб України, українських біженців та інших незахищених верств населення.

2,4 млрд. дол. Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США для допомоги українцям, які прибувають до США як біженці, зокрема на житло, мовні курси, перекваліфікацію тощо;

50 млн. дол. на гранти за програмою Food for Peace;

5 млн. дол. на програму McGovern-Dole Продовольство для освіти та дитячого харчування;

Інші видатки (600 млн. дол.)