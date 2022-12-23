По Краматорську вдарили ракетами С-300: пошкоджені будинки та заклади освіти (фото, відео) [ Редагувати ]
Російські війська 23 грудня завдали ракетного удару по цивільних об'єктах у Краматорську на Донеччині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Окупанти завдали ракетного удару по цивільному об‘єкту міста. За попередньою інформацією, використали С-300. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Краматорська міська рада повідомила, що ракетним ударом пошкоджено 2 заклади освіти, 12 багатоквартирних і 3 приватні будинки.
Черговий акт терору проти мирного населення Краматорська - окупанти вдарили двома ракетами по місту. На щастя, обійшлося без жертв. росія - країна-перегній.
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