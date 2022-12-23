Окупанти вдарили по Краматорську [ Редагувати ]
У п’ятницю, 23 грудня, окупанти нанесли ракетний ужар по Краматорську. Інформацію підтвердив мер міста Олександр Гончаренко.
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