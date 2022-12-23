Під Бахмутом загинув львівський режисер Олег Бобало [ Редагувати ]
У боях під Бахмутом на Донеччині загинув український режисер зі Львова Олег Бобало. Про це у соцмережі повідомили його колеги.
Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало. Олега Бобало більше нема.
Перед очима пронеслися миттєвости дитинства, спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі "Дебют", а потім, й в театрі Бориса Озерова.
Загибель Олега Бобала підтвердила його дружина Ганна Яремчук.
Хотіла написати "це не справедливо", але хіба є справедливість у нашому житті?
По справедливості, він мав би знімати кіно. Він мав би бути затребуваний в цій галузі. Натомість у нас дома стояв автомат і купа військових "ніштячків", що передавала мама з Америки, для хлопців.
Хотів він бути військовим? - ні.
Хотів він кіномайданчик змінити на окопи? - ні.
Мав би він пройти через всю війну цілим і неушкодженим? - так. Бо я так молила Бога зберегти мого Олежка.
У творчому доробку Олега Бобало - фільм "Структура кави, або Абзац..!", серіал "Мамочки", фільми "Вони закінчили війну", "Альпініст", "Як козаки", "Українське кіно. Становлення".
Олег Бобало
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