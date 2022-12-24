У суботу, 24 грудня, окупанти обстріляли центр Херсона. Наразі відомо про 5 загиблих та 20 поранених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та виклав страшні фото.

Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як "чутливий контент". Але це не чутливий контент - це реальне життя України та українців.



Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення.



Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених в результаті обстрілу центра міста.

Напередодні на Херсонщині окупанти вбили 5 мирних мешканців.