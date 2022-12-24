На Херсонщині окупанти вбили 5 мирних мешканців [ Редагувати ]
У п'ятницю, 23 грудня, російські окупанти 74 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Ворог цілий день нещадно атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів. Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.
Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 5 мирних людей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 6-річна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитина в тяжкому стані.
Раніше на Херсонщині знайшли масове поховання мирних жителів.
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