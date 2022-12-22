У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
У четвер, 22 грудня, увечері у Херсоні місцеві жителі почули вибухи. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
В області поки що не оголошували повітряну тривогу.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про вибухи у місті.
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