Вони можуть відстежувати одразу зо півсотні цілей. І захищають від усіх типів ракет та стратегічної авіації. Це про системи "Петріот", які незабаром Київ отримає від Сполучених Штатів.

Як працюють ці ракетно-зенітні комплекси? Скільки загалом їх нам потрібно, щоб забезпечити повноцінний протиракетний захист? І чому така істерика в росії щодо цієї допомоги? Ольга Жидецька про все розкаже.

Ураження ворожих цілей на відстані до півтори сотні кілометрів і на висоті до двох кілометрів. Одночасно може відстежувати п'ятдесят цілей, захищає від усіх типів ракет та стратегічної авіації. Усе це американська зенітно-ракетна система "Петріот".

Олександр Коваленко, військовий експерт:

На 2022 рік ми можемо сказати, що ЗРК "Петріот" залишається одним з найсучасніших, високотехнічних та високотехнологічних ЗРК комплексів у світі.

Надати "Петріоти" для захисту від російських ракет Україна просила США від початку повномасштабної війни. І якщо ще навесні у Вашингтоні холодно відмовляли, то нині завдяки успіхам ЗСУ та українських дипломатів крига скресла.

Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько двох мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс "Петріот". Те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні повітряного щита для України.

І справді, за словами військових оглядачів ЗРК "Петріот" цінне надбання для нашої ППО. Адже комплекс здатний перехоплювати і ворожу авіацію, і крилаті, а головне балістичні ракети.

Останні - надскладна ціль. Вони влаштовані так, що спочатку десь в глибині росії злітають вертикально в стратосферу, а потім раптово з величезною швидкістю падають на землю в Україні.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Якщо подивитися на ефективність цих систем, то в принципі дві ракети системи "Петріот", вони можуть збивати будь-яку балістичну ракету середнього радіуса дії, середньої дальності, що найбільш загрозливіше, ефективністю до 80 відсотків. По балістичним ракетам - це високий показник.

росія вже застосовувала у війні проти України балістичні ракети типу Іскандер. Нині ж, за інформацією розвідки, закуповує в Ірану нову партію такого виду озброєння. Однак проти безпілотників - тих самих іранських Шахедів - "Петріоти" неефективні.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Він такі об'єкти навіть не бачить. Чому? Ну тому, що він орієнтований як комплекс великого радіуса дії саме на протидію ракетним загрозам, та авіаційним загрозам - тобто великим об'єктам.

Кожен ЗРК Patriot - це інтегрована система протиповітряної оборони, що складається з радара, пункту управління та пускової установки. Вартість такого комплексу разом з ракетами може сягати більше мільярда доларів. Для експлуатації кожної батареї потрібно близько 90 військовиків. Перші екіпажі навчатимуть у Німеччині. На це може знадобитися щонайменше 2-3 місяці. Однак, за словами експертів, для такої високотехнологічної системи це небагато.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Для системи зенітно-ракетного комплексу це досить пришвидшена процедура. Такі речі як "Петріот", такі речі як далекобійні системи зенітно-ракетні іноді потрібні роки на те, щоби їх замовити, виробити, потім інтегрувати. Польща свій "Петріот" замовила ще у 2018 і от тільки на початку наступного року приступить до його розгортання.

Звістка про передачу "Петріотів" Україні викликала нервову реакцію в кремлі. Мовляв таким чином США провокують ескалацію. Хоча, про саму американську зброю москва думки не високої.

володимир путін, президент росії:

Что касается "Пэтриотов", то это достаточно старые системы. И она не работает так, как скажем наша С-300.

На це експерти зазначають - брехати кремлівському диктатору доводиться не вперше.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

путін він відрефлексував саме на ЗРК "Петріот", тому що він боїться усього, що технічно та технологічно набагато краще радянського спадку. Треба дивитися на факти, як вони є. Навіть на сьогодні росія не має повноцінної протиповітряної оборони, у той час як США та інші країни НАТО, наприклад - вони цю оборону мають.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Є різні рівні модернізації цих систем. Та система, про яку - ну скажімо так говорять і пишуть - ми можемо передбачати, що це буде ПАК-3, ця система не є застарілою, це одна з найновіших систем, які враховують і врахували помилки попередніх систем.

Комплекси "Петріот", окрім США, на озброєнні мають Німеччина, Румунія, Словаччина Польща, Греція, Швеція та ціла низка близькосхідних та азійських партнерів Сполучених Штатів. Щоби забезпечити повноцінний протиракетний захист уздовж кордону, на думку експертів, Україні потрібно щонайменше 10 ЗРК "Петріот" або аналогів. Коли перший американський комплекс надійде в експлуатацію ЗСУ - поки невідомо.