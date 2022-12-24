Десятки буковинців і вимушених переселенців отримають мікрогранти від держави. Їхні проєкти відібрали з-поміж пів тисячі заявок. Про тих, хто наважується започатковувати бізнес з нуля і тих, хто перевіз підприємства із небезпечних районів та починає працювати на новому місці - розкаже Наталя Гуменна.

Втілили мрію - Олена із чоловіком відкрили першу кав'ярню у містечку Кураховому, на Донеччині.

Олена Кущій, переселенка з Курахового:

Любимо каву і в місті не було кав'ярень, тобто, ця ніша була не зайнята. Вона успішно працювала, ми смажили самі каву, в нас є ростер. Тобто, самі себе зернами забезпечували. В нас була випічка, були круасани дуже класні.

Та після п'яти років процвітання справи родині довелося залишити усе.

Олена Кущій, переселенка з Курахового:

І мої батьки були у Мар'їнці, їх теж почали обстрілювали в березні. І ми вирішили, що треба від'їжджати, бо в мене є діти. Але ми виїхали без обладнання. Просто взяли речі найелементарніші і поїхали.

Зупинившись у Чернівцях, родина не думала про бізнес - сподівалися повернутися додому. Але за пів року Олена засумувала. Тож спершу з-під обстрілів вивозили із Курахового обладнання, скориставшись програмою релокації бізнесу. Потім знайшли та відремонтували у Чернівцях приміщення для кав'ярні. Зрештою, економіст за фахом, Олена подала у "Дію" заявку на отримання від держави мікрогранту у 250 тисяч гривень.

Олена Кущій, переселенка з Курахового:

Це бізнес-план треба було зробити, описати, навіщо мені ці кошти. Там була таблиця, прорахувати, через скільки окупиться цей грант. Цей грант допоможе мені розширити асортимент кав'ярні.

У Чернівецькому центрі зайнятості кажуть: отримали пів тисячі заявок від буковинців і вимушених переселенців. І надали чи не найбільше у країні позитивних висновків на отримання мікрогрантів.

Оксана Семак, заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості:

Крайній бізнес-план, який ми розглядали - коли молоді люди, чоловік і дружина, маючи вищу освіту, працюючи викладачами, вони відновлюють фермерське господарство в селі, на Вижниччині. Ви розумієте, що Вижниччина - це віддалений, гірський район. Але, працюючи одночасно на роботі, вони відновлюють фермерське господарство.

Розгляд кожного проєкту тривав до місяця. Частина підприємців вже отримали кошти.

Альона Атаманюк, перша заступниця голови Чернівецької обласної військової адміністрації:

Ключове для нас з вами, це те, що умовою видачі коштів, це є створення нових робочих місць і по суті грант вони не зобов'язані повертати у грошовому вираженні. Включно у сплаті податків безпосередньо самим підприємством або підприємцем.

Олена за умовами мікрогранту, має працевлаштувати двох людей. Крім того, вона планує закупити додаткове обладнання і розширити асортимент випічки.

Олена Кущій, переселенка з Курахового:

Перший місяць - найскладніший, бо ти думаєш: о, так мало людей, а оренду треба платити, а електроенергію треба платити. Найскладніше - це моральний дух на початку. Що не треба опускати руки, скажімо так, якщо не так багато виходить, як ти хочеш. Все це прийде.

Завдяки цій програмі, крім розвитку бізнесу, лише на Буковині роботу отримають кількасот людей.