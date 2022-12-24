Президент росії володимир путін отримує інформацію про війну в Україні в перекрученому вигляді та іноді з затримкою у кілька днів. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання, знайомі з ситуацією, стверджують, що командири передають інформацію ФСБ, яка редагує їх і передає "експертам Радбезу". Далі доповіді потрапляють до секретаря органу Миколи Патрушева, який представляє її господарю кремля. Внаслідок цього звіти "часто" бувають застарілими, заявляє газета.

У публікації стверджується, що путін щоранку читає брифінги про ситуацію на фронтах. Інформація у них сформульована так, щоб акцентувати на успіхах і применшувати невдачі, кажуть джерела газети, серед яких є колишній офіцер російської розвідки та кількох колишніх і нинішніх російських чиновників.

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Речник путіна Дмитро Пєсков заявив газеті, що "будь-які твердження про те, що він (путін - ред.) отримує спотворену інформацію, не відповідають дійсності".

За даними WSJ, враження, що путін не має чіткого уявлення про перебіг війни, склалося в учасників принаймні двох заходів з ним - зустрічі з представниками ВПК у липні та зустрічі з "військкорами" у вересні.

Наприкінці вересня путін нібито особисто зателефонував до розташування російських військ в українському Лимані, щоб наказати не відступати. 1 жовтня стало відомо, що українські війська увійшли до Лиману, а російські військові відступили з втратами.

Нагадаємо, аналітики американському Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що путін останнім часом став набагато частіше з'являтися на публіці та виступати. Це свідчить про те, що він почав більше турбуватися про свою популярність та імідж у росії.