"Наша мета - закінчити цю війну": путін знову відзначився цинічною заявою [ Редагувати ]
росія нібито хоче якнайшвидше закінчити війну проти України, а не загострювати ситуацію далі.
Про це повідомляє російський диктатор володимир путін.
"Наша мета не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки - закінчити цю війну, ми цього прагнемо і будемо далі прагнути", - сказав він.
При цьому диктатор додав, що усі збройні конфлікти закінчуються переговорами.
"Чим швидше це стане зрозуміло Києву, тим краще", - додав путін.
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