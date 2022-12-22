росія нібито хоче якнайшвидше закінчити війну проти України, а не загострювати ситуацію далі.

Про це повідомляє російський диктатор володимир путін.

"Наша мета не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки - закінчити цю війну, ми цього прагнемо і будемо далі прагнути", - сказав він.

При цьому диктатор додав, що усі збройні конфлікти закінчуються переговорами.

"Чим швидше це стане зрозуміло Києву, тим краще", - додав путін.