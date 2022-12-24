Країни ЄС передали Україні понад тисячу генераторів - єврокомісар [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Країни-члени Європейського Союзу передали Україні вже більше тисячі електричних генераторів на тлі масованих обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє єврокомісар з питань кризового врегулювання Янез Ленарчич.
"Щоб забезпечити електроенергією домівки та лікарні, європейські країни передали Україні понад 1000 електрогенераторів, - написав він.
Єврокомісар також зазначив, що Україна отримала майже 78 тисяч тонн гуманітарної допомоги через механізм цивільного захисту ЄС.
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