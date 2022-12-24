Різдвяний потяг зі Святим Миколаєм завітав до Миколаєва [ Редагувати ]
Різдвяний потяг зі Святим Миколаєм завітав до Миколаєва. Святкова атмосфера панувала протягом всього дійства. Для малечі навіть влаштували невелику виставу. Ось як це було!
Різдвяний потяг під'їжджає до перону. А діти вже біжать, щоб побачити Святого Миколая. На імпровізованій сцені з'являються помічники чудотворця
Ви дуже чекаєте? - Так!!! - Дуже-дуже-дуже? - Так. - А подаруночки? - Так! І подаруночки, ну зрозуміло.
Тут зібралося дві з половиною сотні людей. Ярослава до різдвяного потяга привела мати.
Мама і Ярослава, жителі Миколаєва:
Чудово. У дитини настрій. Немає слів. Тобі сподобалося? Мені дуже сподобалось. А що найбільше сподобалось, що тут взагалі ти робила? Ми тут танцювали, та коли роздавали подарунки.
Катерина - мама двох хлопчиків. І тішиться, що дітям нині радість
Катерина, жителька Миколаєва:
Прийшли, можна, хай діти побачать Святого Миколая. Трішки. Да, хоч якесь щастя. Трошки повеселилися.
Миколай та його помічники роздають подарунки. Кирило в черзі один із перших.
Так. А листа писав? Так. Тоді тримай. Зі святом тебе зайчику.
З цікавістю роздивляється свій дарунок і Ельвіра
Ой, усе для школи, да? Класс.
Миколай - чудотворець, тому діти ще й загадують бажання. і мрії у них не дитячі.
Ярослава, жителька Миколаєва:
А яке ти бажання загадаєш? - Щоб Україна перемогла.
Режисерка заходу Ангеліна задоволена: різдвяна місія виконана. Миколай відвідав Миколаїв.
Ангеліна, режисерка:
Ми захотіли, щоб кожна дитина в цьому році відчула тепло, любов і була частиною цього свята.
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