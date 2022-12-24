Тут зібралося дві з половиною сотні людей

Різдвяний потяг зі Святим Миколаєм завітав до Миколаєва. Святкова атмосфера панувала протягом всього дійства. Для малечі навіть влаштували невелику виставу. Ось як це було!

Різдвяний потяг під'їжджає до перону. А діти вже біжать, щоб побачити Святого Миколая. На імпровізованій сцені з'являються помічники чудотворця

Ви дуже чекаєте? - Так!!! - Дуже-дуже-дуже? - Так. - А подаруночки? - Так! І подаруночки, ну зрозуміло.

Тут зібралося дві з половиною сотні людей. Ярослава до різдвяного потяга привела мати.

Мама і Ярослава, жителі Миколаєва:

Чудово. У дитини настрій. Немає слів. Тобі сподобалося? Мені дуже сподобалось. А що найбільше сподобалось, що тут взагалі ти робила? Ми тут танцювали, та коли роздавали подарунки.

Катерина - мама двох хлопчиків. І тішиться, що дітям нині радість

Катерина, жителька Миколаєва:

Прийшли, можна, хай діти побачать Святого Миколая. Трішки. Да, хоч якесь щастя. Трошки повеселилися.

Миколай та його помічники роздають подарунки. Кирило в черзі один із перших.

Так. А листа писав? Так. Тоді тримай. Зі святом тебе зайчику.

З цікавістю роздивляється свій дарунок і Ельвіра

Ой, усе для школи, да? Класс.

Миколай - чудотворець, тому діти ще й загадують бажання. і мрії у них не дитячі.

Ярослава, жителька Миколаєва:

А яке ти бажання загадаєш? - Щоб Україна перемогла.

Режисерка заходу Ангеліна задоволена: різдвяна місія виконана. Миколай відвідав Миколаїв.

Ангеліна, режисерка: