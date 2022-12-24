Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели у дію рішення Національної ради безпеки та оборони України від 23 грудня: "Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту" та "Про заходи з розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки і оборони держави".

Про це повідомляє сайт глави держави.

Згідно документу, Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів України забезпечити проведення Міністерством внутрішніх справ України огляду громадської безпеки та цивільного захисту, передбачивши внесення необхідних змін до постанови Кабміну від 22 травня 2019 року № 507 "Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ" в частині організації, контролю та проведення такого огляду в умовах воєнного стану, а також попереднього розгляду його результатів.

Також Кабмін має забезпечити розробку за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України та її внесення до РНБО для схвалення й подальшого затвердження указом Президента України. Забезпечити перегляд Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 687-р, та плану заходів з її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Міністерство внутрішніх справ України має забезпечити після затвердження Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України розробку у встановленому порядку галузевих стратегій, державних цільових програм у сферах громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту та міграційної політики, а також оперативних планів та планів застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.