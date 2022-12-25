Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням - ЗМІ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський виступить перед народними депутатами у Верховній Раді щодо ситуації в країні. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.
Щорічне звернення Зеленського відбудеться в парламенті до кінця року. З міркувань безпеки влада не анонсує і не називає час виступу президента. Торік щорічне послання Зеленського було 1 грудня.
Восьма сесія Верховної Ради України IX-го скликання триває з вересня 2022 року по січень 2023 року. Через напад росії на Україну пленарні засідання парламенту відбуваються у закритому режимі.
Пiд час війни Володимир Зеленський кілька раз виступав у Верховній Раді: 3 травня, 22 травня - під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою участі у пленарному засіданні, 28 липня - з нагоди Дня Української Державності.
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