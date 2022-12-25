Російські війська можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні у квітні 2023 року. Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на доповідь Міністерства оборони Німеччини.

У документі йдеться про те, що новий великий наступ рф у 2023 році може бути неминучим. Німецькі військові аналітики очікують, що нова масштабна атака окупантів відбудеться у квітні наступного року. Малюються два сценарії - більш і менш ймовірний. В обох так чи інакше задіяна Білорусь.

За першим варіантом росія може піти в масштабний наступ на Донбасі. При цьому дії армії Білорусі - розгортання поблизу кордону з Україною - будуть відволікаючим маневром.

Другий варіант є менш ймовірним, оскільки він набагато масштабніший і вимагатиме від росії залучення великих ресурсів і загальної мобілізації. За ним Білорусь вступає у відкриту у війну проти України, наступаючи на Київ, а росіяни наступали б по всьому Донбасу.

Водночас війна може закінчитися вже навесні, оскільки ЗСУ краще захищені від холоду, ніж росіяни, а тому можуть скористатися перевагою перед весняним наступом рф.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає що мобілізація у росії спрацювала, і ворог готує 200 тис. вояків для нового наступу на Київ.