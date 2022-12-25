Гурт Pink Floyd зібрав на благодійність 500 тис. євро від продажу треку Hey Hey Rise Up (кавер на пісню "Червона калина"), записаного разом з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Про це Pink Floyd повідомили на своєму сайті.

Виручені гроші перерахують п'яти благодійним організаціям в Україні.

Pink Floyd хотіла б подякувати всім, хто підтримав "Hey Hey Rise Up". Сингл, записаний 30 березня з Андрієм Хливнюком з українського гурту "Бумбокс", на даний момент зібрав понад 450 тис. фунтів стерлінгів, щоб полегшити страждання українського народу.

Музиканти Pink Floyd закликали продовжувати жертвувати благодійним організаціям, які допомагають українцям пережити зиму.

Група випустила кавер на пісню Хливнюка у квітні. Пісня стала першою оригінальною композицією, яка була записана Pink Floyd після альбому The Division Bell 1994 року. У записі брали участь Девід Гілмор та Нік Мейсон, а також басист Гай Пратт та клавішник Нітін Соні.

Нагадаємо, що раніше Pink Floyd видалили всі свої треки в Росії та Білорусі.