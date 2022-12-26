Як почати з нуля, коли втрачено майже все? Харків'яни, які були змушені тікати на початку повномасштабної війни до Львова, зуміли відкрити там аж сім кав'ярень. До справи підійшли творчо - у закладах малюють портрети відвідувачів на паперових горнятках для напоїв. Здивовані клієнти повертаються у кафе знову і знову.

За окремим столиком у кав'ярні сидить жінка і чаклує над паперовими горнятками. Це художниця Олена. Переселенка із Харкова малює портрети відвідувачів.

Олена Сосонна, художниця:

Просто намагаюся зловити характер. Зробити якось схоже. А так, в цьому полягає сенс. Дуже часто люди дивуються, буває навіть таке, що не розуміють, а потім коли ти пояснюєш, це ваш портрет, людина починає приглядатися і сюрприз.

У кав'ярні багато відвідувачів - усіх Олена намалювати не встигає, хоча й намагається. Увагу художниці привернули дві подруги. Кілька хвилин, і їхні портрети готові.

Ваші портрети. - Дякуєм. Дякуєм.

Відвідувачки, зізнаються - такого не сподівалися. Та й кава смакує.

Наталя, жителька Львова:

Ти бачиш це нас намалювали. Дуже приємно, дуже гарно!. Люди, переселенці, які приїхали до нас, відкрили таке чудове кафе де ми, львів'яни, можемо провести гарно час, посидіти та випити філіжанку кави.

Кав'ярню у спальному районі та ще шість подібних у Львові відкрили троє друзів, харків'ян, які змушені були навесні тікати з рідного міста через війну.

Костянтин, співвласник кав'ярні:

Тут сиділи, як всі чекали тиждень-два, а потім вирішили, що треба чимось займатися, якось допомагати державі. І що робити якщо ти вмієш варити каву? Почали варити каву.

Розпочинати кавовий бізнес у місті кав'ярень було лячно, зізнається Костянтин. Але знайшли інвестора і зробили ставку на оригінальний підхід.

Костянтин, співвласник кав'ярні:

В нас є свої фішки, такі як там художник, от зараз, наприклад, в нас є підвішена кава, це коли людина може з любого куточку нашої планети підвісити каву, наприклад, своєму другу чи першій вчительці у Львові. Ми відсилаємо їм листівку і стакан на якому написано кому і від кого. І побажання, посил, який людина вкладає в це послання.

У кав'ярнях харків'ян працюють і переселенці, і львів'яни. Щобільше, Костянтин та його партнери потрохи відновлюють роботу мережі кафе й у Харкові. Та мріють відкрити такі заклади у всіх визволених від окупантів містах.