Український ринок мінеральних добрив сягнув свого дна на початку літа і розпочав відновлення восени. Вже у 2023 році споживання добрив може зрости на 15%. Такі оцінки "Подробицям" озвучив Олег Арестархов, директор з корпоративних комунікацій Group DF Internаtional Дмитра Фірташа.

Представник Group DF прогнозує, що внесок хімії у ВВП України може в 2023-2024 році збільшитись з 4 до 8-10%.

Холдинг Ostchem об’єднує азотні заводи Group DF та є найбільшим виробником добрив в Україні. Арестархов переконаний, що агросектор та хімія мають всі шанси стати новими драйверами української економіки.

"Аграріям і хімікам все ще непросто, є багато проблем, але ці галузі поступово почали відновлюватися, швидше за інших, не чекаючи завершення війни. Це видно по виробничим показникам, по закупівлям, по показникам експортної виручки. Переконаний, перемога України у війні спровокує справжній бум цих галузей. Впевнений, роль саме цих двох взаємопов’язаних галузей в макроекономіці - посилиться. Якщо буде успіх у аграріїв, буде - і у хіміків", - прокоментував експерт.

Ще один фактор, який суттєво сприятиме поступовому посиленню позицій українських виробників мінеральних добрив - хороші перспективи українських виробників на світовій продовольчій арені.



"Рано чи пізно Україна вступить до ЄС. Тому дуже логічно, що українські виробники, такі як Ostchem, активно придивляються до нових ринків. Їх логічна амбіція – забрати в Європі частину споживачів, які, наприклад, раніше купували російські та білоруські добрива. Переконаний, наші заводи сміливо можуть конкурувати зі світовими гігантами в Європі. Акціонер Дмитро Фірташ – дуже вчасно модернізував виробництво і продовжує робити значні капітальні інвестиції в розвиток нових промислових майданчиків", - додає Арестархов.

Олег Арестархов: Українські виробники сміло можуть конкурувати зі світовими гігантами в Європі. Вони вчасно модернізували своє виробництво

Представник Group DF переконаний, що позиція української хімічної галузі на глобальних ринках добрив та продовольства у найближчій перспективі буде залежати від того, наскільки грамотно коригуватиметься зернова угода. Стратегічно ж позиція країни на глобальному ринку добрив залежить від термінів закінчення війни та вміння українського Уряду ефективно відстоювати інтереси власних виробників через різні інструменти в рамках WTO.

"В України на "світовій продовольчій арені" є чотири безперечних козирі - сильний АПК, гарна транспортна інфраструктура та вихід до моря, значні виробничі потужності з виробництва добрив та великий кадровий потенціал. Додаткові козирі з’являться після завершення війни та вступу країни до ЄС. Але в Європі потрібно бути готовими до наджорсткої конкуренції з міжнародними гравцями та до особливих вимог директив ЄС в галузі екології", - робить висновок Арестархов.

Зернова угода, яка запрацювала восени, дала аграріям значні обігові кошти, тому вже з жовтня-листопада вони змогли нарощувати обсяги закупівлі добрив на наступний рік. Наразі у покупців сформувався значний відкладений попит на купівлю великих обсягів азотних добрив до весняної посівної 2023 року. У 2022 році загальний обсяг споживання мінеральних добрив склав близько 2-2,9 млн тонн, що на 40-55% менше, ніж минулого року.

"Минулий рік - була справжня перевірка української хімічної галузі на міцність, перевірка війною на здатність тримати удар. Результат говорить сам за себе: всі 100% контрактів нашими заводами виконано, добрива для аграрного сектора продовжують відвантажуватися. Переконаний, посівна 2023 буде забезпечена також. Цього року високий сезон закупівель почався на місяць раніше. Аграрії все хочуть купити заздалегідь, тому що вони чітко розуміють, що добрива – це ключ до врожайності та до більшої прибутковості", – зазначає Олег Арестархов. - На прикладі хіміків видно, що український бізнес набагато швидше адаптується та пристосовується до форс-мажорів. В умовах війни та зруйнованих логістичних ланцюжків, українські заводи забезпечували виконання всіх взятих на себе зобов'язань. Попри війну, яка продовжується, ми зараз спостерігаємо значне зростання попиту на мінеральні добрива. Є суттєві ознаки відновлення ринку".

Аміачна селітра від Ostchem - найпопулярніший вид добрив серед українських аграріїв