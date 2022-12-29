Пошкоджені об‘єкти генерації та електромережі: Галущенко розповіва про наслідки ракетного удару [ Редагувати ]
Ракетний удар російських окупантів 29 грудня пошкодив енергетичну інфраструктуру України - об'єкти генерації та електромережі. Через це відбуваються аварійні відключення світла, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла. Енергетики вже відновлюють енергопостачання.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 40% споживачів столиці залишились без світла.
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40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла