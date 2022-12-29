В Одеській області ракета влучила в енергетичну інфраструктуру [ Редагувати ]
В ході вранішньої масованої атаки окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.
Справді, на жаль, є потрапляння в енергетичну інфраструктуру. На тих місцях працюють аварійні бригади, рятувальні бригади, різні структури, які відповідають структурі ОВА, працює також штаб цілодобовий.
Найближчим часом в ОВА детальніше розкажуть про наслідки ракетної атаки на регіон.
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