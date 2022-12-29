"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла" - Кличко [ Редагувати ]
40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
У зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень.
по темі
Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла. Енергетики вже відновлюють енергопостачання.
У ДТЕК пояснили, куди звертатися у разі зникнення світла
За минулу добу, 27 грудня, аварійно-ремонтні бригади компанії ДТЕК з дозволу військових виконали ремонти обладнання та відновили світло для жителів 18 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей
Українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії
Столиця збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням