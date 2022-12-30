З виходу iPad багато аналітиків передрікали закінчення ери персональних комп’ютерів та розвиток мобільних пристроїв у форм-факторі "таблеток". Час йшов, але ПК залишались, а планшети не поспішали витісняти навіть лептопи.

Через 5 років після виходу першого iPad з’явились перші пристрої 2-в-1, які завдяки вбудованій ОС Windows та можливістю підключати звичну периферію, дозволяли повноцінно працювати на них без компромісів.

Але тонкий форм-фактор вимагав слабкого апаратного начиння, тому для ігор такі пристрої не підходили абсолютно ніяк. Зрештою, ніхто і не намагався таке зробити.

І тут настав 2022 рік. В лютому, буквально за декілька днів перед масштабним вторгненням росії в Україну, ASUS зробили вражаючий анонс – модель ASUS ROG Flow Z13. Раніше ASUS дивували нас ігровими смартфонами, а тепер компанія випустила перший в історії справжній ігровий планшет.

Отже, наприкінці 2022 року ми отримали на огляд цей убер-девайс. В цьому огляді розкажемо вам про наші враження від ASUS ROG Flow Z13.

Комплектація

Від компактного пристрою очікуєш компактної упаковки. Але це не про ASUS ROG Flow Z13. Цей планшет поставляється у двох коробках (у разі використання топової конфігурації), що може здатись доволі дивним. Але коли починаєш розпаковувати, то стає розуміло, чому комплектація така велика.

У найбільшій коробочці в комплекті з планшетом, крім паперової документації, йде фізична клавіатура, що пристібається, яка також виконує роль чохла, стилус та 100-ватний адаптер живлення з мережевим шнуром. Адаптер живлення маленький та легкий, він може використовуватись і для заряджання інших пристроїв через USB Type C. Також до комплекту додаються дві якісні сумки для транспортування.

У другій коробочці знаходиться зовнішня відеокарта із кабелем живлення. Саме для неї йде в комплекті сумочка розміром менше.

Дизайн

ASUS ROG Flow Z13 виглядає дуже футуристично, неначе гаджет із всесвіту Cyberpunk 2077. Надзвичайна естетика ASUS у стилі кіберпанк у поєднанні з яскравими червоними та чорними акцентами може здатися занадто чудернацьким ззовні, але геймери – основна цільова аудиторія – будуть у захваті.

Особливо приваблює прозоре віконце із RGB-підсвічуванням ззаду, де видно частину плати, і це не бутафорія. Доречі, це віконце також виконує роль індикатора: при зарядці та роботі від батареї воно світиться червоним; а при роботі від мережі використовується повноцінне ARGB-підсвічування, що налаштовується у фірмовій утиліті Armoury Crate і створює складні колірні ефекти Aura.

Мобільність пристрою трохи згасає після підключення знімної клавіатури. У такому вигляді ASUS ROG Flow Z13 вже перетворюється на щось схоже на лептоп, але з деякими нюансами.

Наприклад, у такій зв’язці Z13 можна використовувати лише за столом, адже конструкція не дозволяє використовувати його на колінах – задня підставка та м’яка зв’язка клавіатури із корпусом планшету не надають достатньої жорсткості. Тому на колінах краще користуватись пристроєм без клавіатури.

Покупці ROG Flow Z13 в загальній масі певно будуть його використовувати з пристебнутою клавіатурою: вона забезпечує захист екрана у вимкненого планшета, додає стійкості у певних ситуаціях, а також приємна на дотик при перенесенні. Знімати її має сенс лише для споживання контенту: перегляду фільмів чи YouTube, ігор із сенсорним керуванням, або для Zoom-конференцій.

Конструкція, на мій подив, виявилась дуже легкою. 1,1 кг може здатись багато, але враховуючи його надпотужне начиння, це насправді легкий гаджет. А от із клавіатурою вага досягає 1,5 кг, що вже робить його вже важкуватим.

Ергономіка та клавіатура

Жорсткість конструкції самого планшета забезпечує чорний алюмінієвий корпус із гладкою, але не глянсовою поверхнею. Клавіші клавіатури мають приблизно такий же колір, а ось поверхня навколо них і тачпада - світліша і з ефектом прогумованої тканини. Доречі, тачпадом дуже приємно користуватись, адже точність дотику дуже висока.

Клавіатура у ROG Flow Z13 невелика, цифровий блок відсутній. Але до того, що вмістилося на цій скромній площі, претензій немає: стрілочки відокремлені, алфавітно-цифрові клавіші типового розміру (15,5×14,8 мм), в цілому стандартна "ноутбучна" розкладка.

До друку претензій немає: самі кнопки натискаються добре, натискання дуже тихі, навіть хід клавіш не найменший. Єдиний недолік — трохи продавлюється при наборі. Зрештою, можна відігнути клавіатуру від екрана і покласти її плоско на стіл. Разом із тим вагомою перевагою цього формату є те, що компоненти розміщено за екраном, а це означає, що клавіатура завжди залишається прохолодною.

Зворотна сторона клавіатури, яка звернена назовні у закритого планшета і прилягатиме до руки користувача або сумки, має матер'яну поверхню. Все це і виглядає добре, і на дотик приємно, і відбитків пальців не збирає за жодних умов.

Портів небагато, що обмежує можливості підключення різних пристроїв. Є один USB Type-C порт, який використовується для зарядки, стандартний USB Type A 2.0, вихід 3,5 мм для акустики, слот для microSD, а також спеціальний фірмовий порт для підключення зовнішньої відеоркарти.

Кнопка живлення розташована на правому торці, як у звичайного планшета. У кнопку вмонтовано сканер відбитків пальців для Windows Hello. Отже, якщо увімкнути планшет довгим натисканням на кнопку, то Windows завантажиться і не вимагатиме пароль, а одразу увійде на робочий стіл. Разом із кнопкою живлення на правому торці розмістилась гойдалка для керування гучністю.

Підсвічування клавіатури трирівневе за яскравістю. Також вона має повноцінну ARGB колірну підсвітку, яка налаштовується у програмі Armoury Crate.

У верхньому сегменті рамки встановлена ​​веб-камера, яка пропонує традиційно низьку роздільну здатність зйомки: 720p при 30 fps. Але, але на практиці якість набагато краща, ніж у багаттьох моделях зі схожими характеристиками: шуми прибрані, зображення світле, сповільнень картинки немає. Також звук дуже чіткий завдяки двом мікрофонам.

Екран

Flow Z13 отримав 13,4" сенсорний дисплей формату 16:10, який також доступний у серії Flow X13. На вибір користувачам доступні дві модифікації:

FHD+ 120 Гц з яскравістю 500+ ніт і 100% кольорів sRGB;

UHD+ 60 Гц з яскравістю 550+ ніт і 85% кольорів DCI-P3.

Ми рекомендуємо обирати варіант із FHD+ 120 Гц, адже із швидкою матрицею відчуття користування від пристрою більш приємніші, особливо в іграх. На додаток панель має вбудовану функцію Adaptive Sync, причому у обох варіантах панелі.

У нас приємні враження від екрану. Він компактний тому навіть із роздільною здатністю FHD+ "зернистість" взагалі відсутня. Власне тому UHD+ була б надлишковою. Панель має покриття 98,2% sRGB, 69,8% AdobeRGB, 72,1% DCI-P3; контраст 1400:1; та максимальну яскравість 547,19 кд/м2 при живленні. Працювати та грати в обох випадках зручно.

13,4-дюймовий сенсорний екран має співвідношення сторін 16:10, тому в альбомному режимі він виглядатиме вищим за деякі ноутбуки та планшети. Це чудово для перегляду веб-сторінок та роботи із документами чи програмуванні, оскільки дає більше вертикального простору для вмісту, але не кожна гра підтримує таке співвідношення сторін.

У гіршому випадку деякі ваші ігри можуть працювати з маленькими чорними смугами вгорі та внизу. Крім того, більшість телешоу та деякі фільми створено для відображення на екранах із співвідношенням сторін 16:9, тож звикайте бачити ці чорні смуги на Z13.

Обладнання та продуктивність

Наша тестова модель — це конфігурація ASUS ROG Flow Z13 на найновішому апаратному забезпеченні Intel і Nvidia, доступному на сьогоднішній день. Девайс побудований на базі процесора Intel Core i9-12900H (14 ядер та 20 потоків), 16 ГБ пам’яті LPDDR5-5200 у двоканальному режимі, 1 ТБ швидкого SSD та подвійною графікою: Nvidia RTX 3050Ti dGPU з 4 ГБ vRAM і iGPU Iris Xe iGPU, інтегровану в процесор Intel.

Мобільний процесор, на відміну від повнорозмірних реалізацій того самого апаратного забезпечення, працює лише на ~50 Вт постійної потужності при високих навантаженнях у профілі Turbo. Для графічного процесора серія Flow Z13 доступна з графікою Iris Xe і додатковим dGPU Nvidia GeForce RTX 3050 або RTX 3050Ti – остання доступна в цьому пристрої. Обидва чіпи RTX є варіантами Max-Q, які працюють із стандартною потужністю 35 Вт і до 40 Вт із функцією Dynamic Boost.

Щодо опцій оперативної пам’яті та пам’яті Z13 доступний лише з пам’яттю LPPDDR5 об’ємом до 16 ГБ і одним слотом M.2 SSD у мініатюрному форматі 2230. Шкода, що немає конфігурації пам'яті 32 ГБ.

Крім специфікацій, ASUS пропонує свої стандартні профілі потужності в програмі керування Armory Crate для цього комп’ютера: безшумний, продуктивний, турбо та ручний, з різними параметрами живлення та профілями вентиляторів між ними.

XG Mobile

В цілому в такій базовій збірці система вже є цілком ігровою. Але до показників у 120 кадрів/с на RTX 3050Ti досягти можна лише у деяких простих сучасних іграх. Тому для досягнення надвисоких результатів у комплекті йде "важка артилерія" у вигляді XG Mobile на базі Radeon 6850M від AMD XT. Це потужний відеоприскорювач, який дозволяє досягти максимальної потужності у компактному форматі.

Це також повна док-станція з безліччю портів, включаючи DisplayPort, HDMI, кілька портів USB-A, гніздо Ethernet і слот для SD-карти. Коротше кажучи, вона також додає багато функціональних можливостей Z13.

Але у цьому і є компроміс: у такому вигляді збірка виходить досить громіздкою. Підключення зовнішньої відеокарти також вимагає обережності: під’єднання "на гарячу" можна, але суворо заборонено від’єднувати, коли горить червоний індикатор. Також при увімкненні Z13, зовнішня відеокарта має бути під’єднана, якщо ви її не відімкнули під час останньої сесії. Звісно, до цього можна звикнути – геймери іноді йдуть на більші жертви заради високих показників FPS.

Зрештою, усі ці маніпуляції того варті. Підключення XG Mobile до Z13 перетворює його на продуктивний геймерский убер-девайс. Cyberpunk 2077, який має підтримку трасування променів, що можуть поставити ігрові системи на коліна, працював зі швидкістю 60 кадрів на секунду з перемиканням DLSS в автоматичний режим. Він бездоганно запускав і інші ігри. Здавалося, що я використовую висококласний ігровий ноутбук.

Враження від використання

Як ігрова машина ASUS ROG Flow Z13 відпрацьовує на всі 100%. Але у якості портативного пристрою теж не без компромісів.

Користуватися Windows 11 у режимі планшета доволі зручно, адже сама ОС була створена для роботи із сенсорним екраном. Але сама конструкція ROG Flow Z13 робить його товщим та важчим за будь-який інший планшет, на кшталт iPad Air , iPad Pro або Galaxy Tab S8 від Samsung. Однак, якщо змиритись із вагою та товщиною, то ці неприємності зникають, бо в іншому це дуже швидкий та зручний планшет для різноманітного спектру задач.

При використанні ROG Flow Z13 у якості ноутбука для продуктивної роботи з десятком або близько того вкладок Microsoft Edge, то батареї вистачає приблизно на 4,5 години. Можливо, не мало бути несподіванкою, що планшет із екраном із високою частотою оновлення, процесором Intel Core i9 високого класу, дискретною графікою та швидкою оперативною пам’яттю DDR5 швидко розрядить акумулятор ємністю 56 Вт·год.

Зниження частоти оновлення екрану до 60 Гц не сильно вплинуло на збільшення часу роботи. В цілому терміну служби батареї може бути достатньо для невеликих сеансів гри, відеочатів або багатогодинного сплеску продуктивності. А для продуктивної гри без блока живлення не обійтися.

Висновок

ROG Flow Z13 — це унікальний, дуже якісний та файно розроблений планшет 13-дюймовий планшет, який створений спеціально для запеклих геймерів. Коротко кажучи, ви можете подумати про цей пристрій як про товщий, важчий і потужніший за iPad, але усередині це справжній ігровий монстр, тому буде привабливим для значної частини потенційних покупців.

Наразі, якщо вам потрібен компактний, легкий, та водночас дуже потужний комп’ютер, Flow Z13, безперечно, є одним із ваших найкращих варіантів. Просто переконайтеся, що формат планшета вам підходить, і що ви розумієте сильні сторони та потенційні недоліки цього продукту, які пояснюються в нашому огляді.

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