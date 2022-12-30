Керівник Офісу президента Андрій Єрмак засудив безсилля Червоного Хреста у війні росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За його словами, неможливо, аби в XXI сторіччі аби гуманітарна організація не могла отримати доступу до російських концтаборів.

Єрмак наголосив на важливості роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими через безсилля міжнародних організацій, яке не можуть відвідати місця утримання українських полонених, аби прослідкувати за їх станом здоров'я, а також умовами перебування.