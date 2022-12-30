Єрмак розкритикував діяльність Червоного Хреста [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак засудив безсилля Червоного Хреста у війні росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
За його словами, неможливо, аби в XXI сторіччі аби гуманітарна організація не могла отримати доступу до російських концтаборів.
Єрмак наголосив на важливості роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими через безсилля міжнародних організацій, яке не можуть відвідати місця утримання українських полонених, аби прослідкувати за їх станом здоров'я, а також умовами перебування.
Ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ. Це неможливо, що у ХХІ сторіччі у центрі Європи існують концтабори, а вони місяцями чекають погодження, щоб туди потрапити та перевірити умови.
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