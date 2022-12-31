Чого чекати українцям з 1 січня 2023 року [ Редагувати ]
З 1 січня 2023 року на українців чекає багато змін. Вони стосуватимуться як фінансових, так і соціальних сфер життя. Ми зібрали для вас основні зміни, які принесе нам перший місяць зими.
Мінімальна зарплата
На 2023 рік в Україні не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.
Таким чином:
- Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність та мінімальна пенсія за віком 2023 року становитиме 2 093 грн, мінімальна заробітна плата становитиме 6 700 грн.
- Прожитковий мінімум для працездатних не зміниться, буде становитиме 2 684 грн, для дітей віком до 6 років - 2 272 грн, для дітей 6-18 років – 2 833 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн.
Пенсії
Чого чекати бюджетникам?
Кабінет Міністрів ухвалив рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектору на 27%. Економити будуть шляхом зменшення зарплат і скороченням працівників бюджетної сфери.
Тарифи
Що чекає на ВПО?
Для ВПО автоматично будуть продовжені виплати в розмірі:
- 3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;
- 2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.
Оновлений перелік громад, переселенці з яких мають право на виплати:
- можливих бойових дій;
- активних бойових дій;
- окуповані рф, на яких не визначена дата завершення боїв або тимчасової окупації.
До оновленого переліку увійшли території:
- Дніпропетровської,
- Донецької,
- Житомирської,
- Запорізької,
- Київської,
- Луганської,
- Миколаївської,
- Одеської,
- Сумської,
- Харківської,
- Херсонської,
- Чернігівської областей,
- Києва.
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