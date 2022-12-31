З 1 січня 2023 року на українців чекає багато змін. Вони стосуватимуться як фінансових, так і соціальних сфер життя. Ми зібрали для вас основні зміни, які принесе нам перший місяць зими.

Мінімальна зарплата

На 2023 рік в Україні не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Таким чином:

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність та мінімальна пенсія за віком 2023 року становитиме 2 093 грн, мінімальна заробітна плата становитиме 6 700 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних не зміниться, буде становитиме 2 684 грн, для дітей віком до 6 років - 2 272 грн, для дітей 6-18 років – 2 833 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 2 093 грн.

Пенсії

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Чого чекати бюджетникам?

Кабінет Міністрів ухвалив рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектору на 27%. Економити будуть шляхом зменшення зарплат і скороченням працівників бюджетної сфери.

Тарифи

Що чекає на ВПО?

Для ВПО автоматично будуть продовжені виплати в розмірі:

3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;

2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.

Оновлений перелік громад, переселенці з яких мають право на виплати:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

окуповані рф, на яких не визначена дата завершення боїв або тимчасової окупації.

До оновленого переліку увійшли території: