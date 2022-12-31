Помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI [ Редагувати ]
У Ватикані у віці 95 років помер Папа Римський на спокої (так з 2013 року офіційно називають Понтифіка, який добровільно зрікся престолу - ред.) Бенедикт XVI. Про це йдеться у повідомленні Святого Престолу.
Відомий богослов, один з видатних діячів католицької церкви Бенедикт ХVI (у миру - Йозеф Ратцінгер) був обраний 265-м римським первосвященником 19 квітня 2005 року, після смерті Івана Павла II.
Несподівано для всіх 28 лютого 2013 року Бенедикт ХVI залишив кафедру Римських єпископів, пояснивши це погіршенням стану здоров'я. Це стало третім зреченням престолу за всю історію Католицької церкви та першим за останні 600 років.
Бенедикт XVI мешкав у монастирі останні десять років. Цього тижня Ватикан повідомив про "різке погіршення" стану здоров'я почесного тата "через похилий вік". Папа Франциск закликав паству молитися за здоров'я Бенедикта.
Бенедикт XVI був першим Папою Римським німецького походження за останню тисячу років. Встановив рекорд довголіття серед Римських Пап, переживши Лева XIII (той помер у віці 93 років).
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