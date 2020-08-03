Папа Римский на покое (титул Понтифика, который добровольно отрекся от престола) Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии. Об этом 3 августа написала немецкая региональная газета Passauer Neue Presse со ссылкой на биографа папы, немецкого журналиста Петера Зеевальда.

Писатель встречался с 93-летним Бенедиктом XVI в субботу, 1 августа, чтобы подарить экземпляр недавно вышедшей биографии. По словам Зеевальда, бывший глава Римско-католической церкви страдает от рожистого воспаления лица, он очень слаб.

Бенедикт XVI заболел после посещения в июне своего старшего брата, 96-летнего священника Георга Ратцингера в баварском Регенсбурге. Георг Ратцингер был тяжело болен, а 1 июля скончался. Бенедикт XVI уже вернулся в Италию.

​По данным издания, Понтифик уже составил духовное завещание, которое будет обнародовано после его смерти. Он желает быть захороненным в бывшей гробнице Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра.

Представители Ватикана и личный секретарь бывшего папы Георг Гансвайн никак не прокомментировали эту информацию.

Известный богослов, один из видных деятелей католической церкви и Бенедикт ХVI (в миру - Йозеф Ратцингер) был избран 265-м по счету римским первосвященником 19 апреля 2005 года. Неожиданно для всех 28 февраля 2013 года Бенедикт ХVI покинул кафедру Римских епископов. Его отречение до сих пор вызывает много вопросов.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск поддержал соглашение о прекращении огня на Донбассе.