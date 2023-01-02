Через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури у Києві знову почали відключати електрику, повідомили у міській військовій адміністрації.

Через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень.

Водо- і тепло постачання Києва працює в штатному режимі.

У Миколаєві через проблеми з енергопостачанням зупинено роботу всіх водонасосних станцій, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

Станом на 9:30 "Миколаївводоканал" зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу. Причина - технічна проблема з електропостачанням на виробничих підрозділах.

Енергетики вже розпочали ремонтні роботи та з’ясовують, скільки необхідно часу, щоб відновити живлення.

Зараз вода ще подається, але вже з низьким тиском, можливо десь взагалі відсутня.

1 січня на Київщині через атаку дронів-камікадзе було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У ніч проти 2 січня у більшості областей України оголошували повітряну тривогу, вранці почалися аварійні відключення електрики.