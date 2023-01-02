У Києві повернули відключення електроенергії [ Редагувати ]
Через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури у Києві знову почали відключати електрику, повідомили у міській військовій адміністрації.
Через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень.
Водо- і тепло постачання Києва працює в штатному режимі.
У Миколаєві через проблеми з енергопостачанням зупинено роботу всіх водонасосних станцій, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
Станом на 9:30 "Миколаївводоканал" зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу. Причина - технічна проблема з електропостачанням на виробничих підрозділах.
Енергетики вже розпочали ремонтні роботи та з’ясовують, скільки необхідно часу, щоб відновити живлення.
Зараз вода ще подається, але вже з низьким тиском, можливо десь взагалі відсутня.
1 січня на Київщині через атаку дронів-камікадзе було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У ніч проти 2 січня у більшості областей України оголошували повітряну тривогу, вранці почалися аварійні відключення електрики.
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