В Київській області пошкоджено енергооб'єкт через нічний обстріл [ Редагувати ]
Через атаку на Київ вночі проти понеділка, 2 січня, в Київській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Також пошкоджені домівки місцевих.
Про це повідомляє в Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки", - розповів він.
За його словами, попередньо постраждалих немає.
"Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків масованої атаки", - додав Кулеба.
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