Сотні загиблих: у Макіївці HIMARS знищили казарми з мобілізованими (відео) [ Редагувати ]
У ніч проти 1 січня ЗСУ завдали ракетного удару по окупованій Макіївці на Донеччині, внаслідок якого зруйновано ПТУ №19, де перебували російські військовослужбовці. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
За даними управління, внаслідок удару загинули майже 400 окупантів, ще 300 отримали поранення. Українські та російські ЗМІ повідомляють, що у приміщенні ПТУ дислокувалися мобілізовані росіяни, удару було завдано з РСЗВ HIMARS.
Представники так званої "днр" підтвердили факт удару агентству ТАСС, заявивши, що 15 людей отримали поранення.
Повідомлення про ракетний удар по будівлі ПТУ також підтвердив "заступник міністра інформації днр" Данило Безсонов. Він закликав притягнути до відповідальності тих, хто вирішив розмістити військовослужбовців в одному будинку, а не розосередити між різними об'єктами.
Подібні пости також з'явилися і в телеграм-каналах різних російських пропагандистів.
Український Генштаб удар по казармах окупантів у Макіївці поки не коментував.
по темі
Вранці 29 грудня російські війська завдали масового ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 54 з 69 крилатих ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
На думку наших військових, сил для контрударів у бік Харківщини в окупантів поки немає. Але й пробити оборону росіян на Луганщині - завдання не просте… Та українська армія рано чи пізно його виконає.
Українські захисники минулої доби знищили ще 720 окупантів та збили 44 дрони ворога
Під час обстрілів Хмельницького у суботу, 31 грудня, була поранена 22-річна дівчина. 1 січня вона померла у лікарні. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій
російські війська вчора, 31 грудня, атакували Миколаїв з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер"