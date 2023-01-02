У ніч проти 1 січня ЗСУ завдали ракетного удару по окупованій Макіївці на Донеччині, внаслідок якого зруйновано ПТУ №19, де перебували російські військовослужбовці. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними управління, внаслідок удару загинули майже 400 окупантів, ще 300 отримали поранення. Українські та російські ЗМІ повідомляють, що у приміщенні ПТУ дислокувалися мобілізовані росіяни, удару було завдано з РСЗВ HIMARS.

Представники так званої "днр" підтвердили факт удару агентству ТАСС, заявивши, що 15 людей отримали поранення.

Повідомлення про ракетний удар по будівлі ПТУ також підтвердив "заступник міністра інформації днр" Данило Безсонов. Він закликав притягнути до відповідальності тих, хто вирішив розмістити військовослужбовців в одному будинку, а не розосередити між різними об'єктами.

Подібні пости також з'явилися і в телеграм-каналах різних російських пропагандистів.

Український Генштаб удар по казармах окупантів у Макіївці поки не коментував.