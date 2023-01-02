У Макіївці внаслідок удару HIMARS загинули 63 російські військовослужбовці - міноборони рф (відео) [ Редагувати ]
Міністерство оборони росії під час щоденного брифінгу підтвердило інформацію про ракетний удар ЗСУ по пункту дислокації російських військових в окупованій Макіївці на Донеччині. За даними відомства, внаслідок удару загинули 63 російських військовослужбовців.
В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
У міноборони рф заявили, що "київський режим" завдав ракетного удару шістьма ракетами HIMAR "виробництва США". Дві з них начебто збила російська ППО.
Про удар по будівлі ПТУ №19 у Макіївці стало відомо до вечора 1 січня. Згідно з інформацією Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок удару могли загинути майже 400 людей, ще 300 отримали поранення. У ЗМІ пишуть, що серед загиблих було мобілізовані.
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