"Не полишайте укриття": Краматорськ під ударом [ Редагувати ]
У вівторок, 3 січня, Краматорськ знову опинився під обстрілом окупантів. Є поранений. Про це повідомляється у Facebook мера міста Олександра Гончаренка.
Краматорськ під ударом. Перебувайте в укриттях.
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