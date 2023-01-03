До Німеччини прибула перша партія СПГ зі США [ Редагувати ]
На термінал у Вільгельмсхафені до Німеччини прибула перша партія скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомила пресс-служба компанії Uniper.
Судно Maria Energy, на якому прибула партія, завантажили 19 грудня 2022 року у США. Воно перевезло 170 тис. кубометрів СПГ - 97 147 000 кубометрів природного газу. За оцінками Uniper, цей обсяг газу дозволить забезпечити 50 тис. домогосподарств впродовж одного року.
17 грудня 2022 року у Вільгельмсхафені відкрили перший у Німеччині термінал для прийому СПГ. 21 грудня його ввели в експлуатацію.
До термінала зможуть причалювати так звані плавучі регазифікаційні установки (FSRU), через які паливо вже закачуватиметься в газову інфраструктуру Німеччини.
Його потужність - 7,5 млрд кубометрів на рік. У планах німецької влади побудувати до кінця 2023 сім мобільних терміналів з прийому СПГ на узбережжі Північного та Балтійського морів. Їхня сумарна потужність - понад 30 млрд кубометрів.
Паралельно з цим ведеться планування трьох стаціонарних терміналів - їх планують запустити у 2025-2026 роках.
Для порівняння, через "Північний потік" до ФРН у 2021 році надійшло майже 60 млрд кубометрів. Цей трубопровід був пошкоджений внаслідок диверсії.
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