На термінал у Вільгельмсхафені до Німеччини прибула перша партія скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомила пресс-служба компанії Uniper.

Судно Maria Energy, на якому прибула партія, завантажили 19 грудня 2022 року у США. Воно перевезло 170 тис. кубометрів СПГ - 97 147 000 кубометрів природного газу. За оцінками Uniper, цей обсяг газу дозволить забезпечити 50 тис. домогосподарств впродовж одного року.

17 грудня 2022 року у Вільгельмсхафені відкрили перший у Німеччині термінал для прийому СПГ. 21 грудня його ввели в експлуатацію.

До термінала зможуть причалювати так звані плавучі регазифікаційні установки (FSRU), через які паливо вже закачуватиметься в газову інфраструктуру Німеччини.

Його потужність - 7,5 млрд кубометрів на рік. У планах німецької влади побудувати до кінця 2023 сім мобільних терміналів з прийому СПГ на узбережжі Північного та Балтійського морів. Їхня сумарна потужність - понад 30 млрд кубометрів.

Паралельно з цим ведеться планування трьох стаціонарних терміналів - їх планують запустити у 2025-2026 роках.

Для порівняння, через "Північний потік" до ФРН у 2021 році надійшло майже 60 млрд кубометрів. Цей трубопровід був пошкоджений внаслідок диверсії.