У Німеччині побудували перший СПГ-термінал [ Редагувати ]
Будівництво першого в Німеччині мобільного терміналу з прийому суден зі скрапленим природним газом (СПГ) завершилося 15 листопада у Вільгельмсхафені на півночі країни. Про це повідомила компанія Niedersachsen Ports.
Термінал, згідно з планом, прийме перший танкер у січні 2023 року, компанією-оператором стане Uniper. До нього зможуть причалювати так звані плавучі регазифікаційні установки (FSRU), через які паливо вже закачуватиметься в газову інфраструктуру Німеччини.
Його потужність - 7,5 млрд кубометрів на рік. Для порівняння, через "Північний потік" до ФРН у 2021 році надійшло майже 60 млрд кубометрів. Цей трубопровід був пошкоджений внаслідок диверсії.
У планах німецької влади побудувати до кінця 2023 сім мобільних терміналів з прийому СПГ на узбережжі Північного і Балтійського морів. Їхня сумарна потужність - понад 30 млрд кубометрів.
Паралельно з цим ведеться планування трьох стаціонарних терміналів - їх планують запустити у 2025-2026 роках.
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