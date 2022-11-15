Будівництво першого в Німеччині мобільного терміналу з прийому суден зі скрапленим природним газом (СПГ) завершилося 15 листопада у Вільгельмсхафені на півночі країни. Про це повідомила компанія Niedersachsen Ports.

Термінал, згідно з планом, прийме перший танкер у січні 2023 року, компанією-оператором стане Uniper. До нього зможуть причалювати так звані плавучі регазифікаційні установки (FSRU), через які паливо вже закачуватиметься в газову інфраструктуру Німеччини.

Його потужність - 7,5 млрд кубометрів на рік. Для порівняння, через "Північний потік" до ФРН у 2021 році надійшло майже 60 млрд кубометрів. Цей трубопровід був пошкоджений внаслідок диверсії.

У планах німецької влади побудувати до кінця 2023 сім мобільних терміналів з прийому СПГ на узбережжі Північного і Балтійського морів. Їхня сумарна потужність - понад 30 млрд кубометрів.

Паралельно з цим ведеться планування трьох стаціонарних терміналів - їх планують запустити у 2025-2026 роках.

За останніми даними, заповненість газових сховищ у Німеччині - на 100%.

Незважаючи на це, Німеччина готується до важкої зими - з високими цінами на енергоресурси, загрозою дефіциту газу та перебоїв зі світлом. Журналісти "Інтера" зробили сюжет про те, як німці планують економити енергоресурси.