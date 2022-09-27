Диверсія в Балтійському морі: пошкодження на "Північному потоці" мають "безпрецедентний характер" [ Редагувати ]
Руйнування, які сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", мають "безпрецедентний характер". Про це йдеться в заяві оператора проекту Nord Stream AG, повідомляє "Коммерсант".
Напередодні, 27 вересня, компанія Nord Stream 2 AG, яка обслуговує газопровід "Північний потік-2", повідомила про різке падіння тиску на нитці А з 300 до 7 бар. Інцидент стався у водах Данії поряд із островом Борнхольм.
Пізніше тиск впав одразу на двох нитках газопроводу "Північний потік-1". Морське управління Швеції також зафіксувало витік газу в шведських та данських водах. Про причини аварії не повідомлялося.
За даними німецької газети Tagesspiegel, однією із причин падіння тиску в газопроводах могла стати диверсія. Розпочато розслідування і все свідчить про те, що дві аварії не могли бути збігом.
Ми не можемо уявити сценарій, який не є цілеспрямованою атакою.
Експерти вважають, що диверсію могли здійснити сили спеціального призначення, наприклад, за допомогою водолазів або підводного човна.
Газопровід "Північний потік-2" було збудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених "днр" і "лнр".
Газопровід "Північний потік-1" продовжував роботу після початку війни. Але спочатку Росія знизила, а пізніше і зовсім зупинила прокачування газу ним, пославшись на несправності єдиної робочої турбіни. У кремлі заявили, що газопровід не запустять, доки з рф не знімуть санкції.
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