Ворог по трупах намагається просуватися вперед: Залужний розповів про ситуацію на фронті [ Редагувати ]
Джерело: Андрій Нестеренко
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу в новому році телефонну розмову з генералом Марком Міллі, головою об’єднаного комітету начальників штабів США. Про це він повідомив у соцмережах.
Залужний розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України.
Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ.
На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста.
Ситуація на кордоні з республікою білорусь повністю контрольована.
Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами та застосував 94 дрони-камікадзе типу "Shahed-136".
Залужний подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва.
Воєначальники також обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з агресором.
Нагадаємо, США схвалили передачу Україні ЗРК Patriot.
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