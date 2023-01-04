Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Станом на ранок середи, 4 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 910 військових.
Загальні бойові втрати противника на 04.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3038 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,
- артилерійських систем - 2039 (+6) од,
- РСЗВ - 424 (+0) од,
- засобів ППО - 215 (+1) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 270 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,
- спеціальної техніки - 181 (+0).
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