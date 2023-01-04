У Києво-Печерській лаврі вперше відбудеться різдвяне богослужіння ПЦУ [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.
Про це повідомляє сайт Православної Церкви України.
Як зазначає пресслужба ПЦУ, це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.
"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Початок богослужіння о 9-й годині ранку", - йдеться у повідомленні.
по темі
6 січня, день, що передує світлому Різдву Христовому, як і саме свято, займає особливе місце в православному календарі
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України
Європейський союз поки що не підтвердив, що саміт з Україню 3 лютого відбудеться в Києві
Протиповітряна оборона за перші дві доби нового року знищила 84 дрони. Тобто 100%, які запустили російські війська
Країни НАТО обговорять цільові показники витрат на оборону в найближчі місяці. Деякі з них закликають перетворити цільову цифру на 2% на мінімальну цифру, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг