Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє сайт Православної Церкви України.

Як зазначає пресслужба ПЦУ, це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Початок богослужіння о 9-й годині ранку", - йдеться у повідомленні.