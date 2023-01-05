Били з танків: Херсонську область обстріляли 41 раз [ Редагувати ]
Окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, поранення отримали 3 людини. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Крім цього, Херсон армія рф атакувала 9 разів - вкотре обстріляли житлові квартали міста.
Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.
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