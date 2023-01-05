Майже щодня потужні удари "Хаймарсів" накривають ворожі казарми. Росіяни досі перебувають в істериці через знищення мобілізованих в Макіївці на Новий рік. Це - грандіозний демотивуючий фактор для мобілізованих росіян. Отже, наскільки така тактика ЗСУ є успішною? Руслан Смєщук розкаже більше.

Окупована Макіївка, Донеччина - залишки місцевого ПТУ перетворене на казарму для Саратовських мобілізованих. Ось так вони виглядали до відправки на фронт. А зараз - десь там під завалами. Точна кількість загиблих невідома. Але це точно сотні мобіків, зараз експерти називають не менше чотирьохсот окупантів - особи більшості яких треба ідентифікувати за допомогою ДНК-аналізу. Росіяни спочатку визнали шістдесят три загиблих, потім накинули ще.

К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций - увеличилось до 89. Среди погибших - заместитель командира полка, подполковник Бачурин.

Схоже, що вперше ЗСУ вдалося одним ударом знищити щонайменше цілий ворожий батальйон із боєприпасами та технікою.

А це вже Запорізька область, місто Токмак. Ще одне місце дислокації - чи як кажуть військові - располага російських окупантів. Кількість вбитих росіян - наразі невідома.

Это последствия ночного удара американской системы "Хаймерс". Насчитали как минимум несколько мощных прилетов. Можно видить какой силы был удар.

До речі, в пропагандистському сюжеті з Токмака показують пошкодження - і в якийсь момент звук зникає, мабуть,бородань сказав щось зайве.

Також Запорізька область,місто Василівка. Ураження окупантів біля місцевої комендатури. Ще одна відпрацьована располага. І це - так би мовити, медійно - найгучніші ураження. А загалом десятки і сотні - менше відомих ударів. Системна діяльність яка щоденно знекровлює ворога.

Тут окупанти веселі, адже втративши більшість техніки - самі залишилися живі.

Внутри..а внутри воронка, где камазы - сюда тоже прилетело, зайду посмотрю. Это расстреляные тубусы. Сюда два прилетело - вот воронка, где камазы – огромнейшая.

А це вже "відмінусували" росіян на Херсонщині. Це те, що від них залишилось.

З насиченням фронту російськими мобіками, Збройні сили перейшли до системного знищення ворожого особового складу в місцях масового скупчення. Як раніше це було із артилерійськими складами. І тут цікава реакція самих росіян.

Наприклад в Макіївці спочатку вони намагалися брехати, що нічого не було. Тепер звинувачують самих загиблих - немов ті розмовляли по мобільним, і таким чином видали себе. Але в реальності справа в слабкій російській логістиці. Розселити солдатів маленькими групами, а потім забезпечувати їх вздовж всього фронту - вони не здатні. Так що або холод, голод і нестача всього, або концентрація в одному приміщенні - і приліт ось цієї ракети.

Високоточна ракета М 30 А 1 для Хаймарса. Вона несе в собі 182 тисячі вольфрамових кульок, які від повітряного підриву засівають все навколо. Її вже використовують. Тож ще раз - або холод, голод і нестача всього, або концентрація в одному приміщенні - і приліт ось цієї ракети. Погана альтернатива. І тут як не дивно на допомогу російським мобікам, приходять українські військові. Вони записали пораду як зберегти життя.