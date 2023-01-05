ЗСУ перейшли до нової тактики масованого ураження пунктів дислокації росіян [ Редагувати ]
Майже щодня потужні удари "Хаймарсів" накривають ворожі казарми. Росіяни досі перебувають в істериці через знищення мобілізованих в Макіївці на Новий рік. Це - грандіозний демотивуючий фактор для мобілізованих росіян. Отже, наскільки така тактика ЗСУ є успішною? Руслан Смєщук розкаже більше.
Окупована Макіївка, Донеччина - залишки місцевого ПТУ перетворене на казарму для Саратовських мобілізованих. Ось так вони виглядали до відправки на фронт. А зараз - десь там під завалами. Точна кількість загиблих невідома. Але це точно сотні мобіків, зараз експерти називають не менше чотирьохсот окупантів - особи більшості яких треба ідентифікувати за допомогою ДНК-аналізу. Росіяни спочатку визнали шістдесят три загиблих, потім накинули ще.
К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций - увеличилось до 89. Среди погибших - заместитель командира полка, подполковник Бачурин.
Схоже, що вперше ЗСУ вдалося одним ударом знищити щонайменше цілий ворожий батальйон із боєприпасами та технікою.
А це вже Запорізька область, місто Токмак. Ще одне місце дислокації - чи як кажуть військові - располага російських окупантів. Кількість вбитих росіян - наразі невідома.
Это последствия ночного удара американской системы "Хаймерс". Насчитали как минимум несколько мощных прилетов. Можно видить какой силы был удар.
До речі, в пропагандистському сюжеті з Токмака показують пошкодження - і в якийсь момент звук зникає, мабуть,бородань сказав щось зайве.
Також Запорізька область,місто Василівка. Ураження окупантів біля місцевої комендатури. Ще одна відпрацьована располага. І це - так би мовити, медійно - найгучніші ураження. А загалом десятки і сотні - менше відомих ударів. Системна діяльність яка щоденно знекровлює ворога.
Тут окупанти веселі, адже втративши більшість техніки - самі залишилися живі.
Внутри..а внутри воронка, где камазы - сюда тоже прилетело, зайду посмотрю. Это расстреляные тубусы. Сюда два прилетело - вот воронка, где камазы – огромнейшая.
А це вже "відмінусували" росіян на Херсонщині. Це те, що від них залишилось.
З насиченням фронту російськими мобіками, Збройні сили перейшли до системного знищення ворожого особового складу в місцях масового скупчення. Як раніше це було із артилерійськими складами. І тут цікава реакція самих росіян.
Наприклад в Макіївці спочатку вони намагалися брехати, що нічого не було. Тепер звинувачують самих загиблих - немов ті розмовляли по мобільним, і таким чином видали себе. Але в реальності справа в слабкій російській логістиці. Розселити солдатів маленькими групами, а потім забезпечувати їх вздовж всього фронту - вони не здатні. Так що або холод, голод і нестача всього, або концентрація в одному приміщенні - і приліт ось цієї ракети.
Високоточна ракета М 30 А 1 для Хаймарса. Вона несе в собі 182 тисячі вольфрамових кульок, які від повітряного підриву засівають все навколо. Її вже використовують. Тож ще раз - або холод, голод і нестача всього, або концентрація в одному приміщенні - і приліт ось цієї ракети. Погана альтернатива. І тут як не дивно на допомогу російським мобікам, приходять українські військові. Вони записали пораду як зберегти життя.
Русский солдат, меня зовут Капитан Хаймарс. Я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты места,где сосредоточена бронированная техника. Находятся штабы. Боеприпасы. И я не буду бить по располагам. Я уничтожу только танки, арту, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Так ты сохранишьсвою жизнь и жизнь своих друзей.
по темі
В Бахмуті ворожим вогнем зруйновано вже 60% інфраструктури. Та попри це там усе одно продовжують жити люди. Про героїчне протистояння міста-фортеці - далі.
Фортеця Бахмут. Битва - триває. При чому - попри те, що росіяни всі свої сили кинули на прорив на цьому напрямку, наші воїни не просто тримають оборону, а ще й потроху відсувають ворога!
Ворожа артилерія та авіація працюють там цілодобово. І попри це - у населеному пункті ще залишається доволі багато цивільних. Із Сіверська повернувся наш воєнкор Станіслав Кухарчук. І далі - його репортаж.
Росіяни, не припиняючи ні на день, атакують Бахмут. Аби взяти це місто, вони застосовують весь свій арсенал і не рахують солдатів. Ворожими тілами буквально всіяні навколишні поля. А сам Бахмут - у руїнах. Але - нескорений!
Збройні сили України та добровольчі підрозділи день за днем відбивають штурми ворога. Щоправда закріплюватися нашим оборонцям вже немає де - окупанти вщент зруйнували всі навколишні села.
З пекельної ділянки фронту повернулася наша знімальна група, яка стала очевидцями чергового прильоту. Ігор Левенок назвав Бахмут містом вогню і диму. Що там відбувається зараз - побачимо в його репортажі.