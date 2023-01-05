Окупанти обстріляли село Приморське у Запорізькій області: двоє загиблих, троє поранених [ Редагувати ]
Вранці 5 січня російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Приморське Запорізької області, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Внаслідок вранішнього артобстрілу села Приморське у Степногірській територіальній громаді двоє людей загинули, ще три отримали поранення. Один загиблий і один поранений - працівники сільради, які їхали видавати дрова громадянам. Співчуття рідним і близьким загиблих. Швидшого одужання пораненим!
Також артилерійських обстрілів зазнали Оріхів та Степногірськ, де внаслідок влучань знищені будівлі.
Напередодні у селі Василівка Запорізької області ЗСУ розбомбили комендатуру окупантів.
по темі
У селі Василівка в окупованій частині Запорізької області потрапила під обстріл будівля військової комендатури росіян. Про це повідомив представник окупаційної влади Володимир Рогов
Російські війська обстріляли місто Берислав на Херсонщині, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик і його батьки. Про це повідомив заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко
У четвер, 5 січня, російські загарбники обстріляли центр Херсона, загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич
Окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області
В ніч проти четверга, 5 січня, окупанти тричі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області