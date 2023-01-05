Кабінет міністрів під час засідання 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів. 3 січня уряд оприлюднив текст відповідної постанови. "Подробиці" розбирались у нових правилах для призовників.

Призовники повинні будуть ставати на військовий облік із 16 років у рік досягнення ними 17-річного віку. Облік здійснюватиметься до 27 років.

Також військовозобовʼязані отримають можливість передавати про себе дані військкоматам за допомогою сервісу "Дія". Серед іншого, вони зможуть передавати дані щодо зміни місця проживання.

З 3 січня 2023 року роботодавці в Україні зобов'язані перевіряти наявність військово-облікового документа у чоловіків, яких приймають на роботу. Таким документом може бути:

посвідчення про приписку до призовної дільниці - для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного - для військовозобов'язаних;

військовий квиток - для резервістів.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації протягом семи днів мають повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про прийняття на роботу чи навчання, звільнення з роботи чоловіків, а також про завершення навчання студентів.

У разі якщо ТЦК та СП видають наказ про призов військовозобов'язаного, то структура, яка приймала його на роботу чи навчання, звільняла або відраховувала повинна:

видати наказ чи розпорядження про повідомлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

повідомити призовника, резервіста або військовозобов'язаного про те, що він повинен прибути до територіального центру комплектування;

протягом 3 днів надіслати копію документа до органу, який видав розпорядження.

Також інформацію про призовників, резервістів або військовозобов'язаних мають надавати центри зайнятості.

Облік жінок

Постанова Кабміну передбачає також зміни щодо жінок. Нові правила також передбачають, що на обов’язковий військовий облік повинні будуть ставати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Для інших передбачається добровільний військовий облік.

При цьому жінки-медики та фармацевти, які раніше не перебували на військовому обліку, зможуть влаштовуватися на роботу без обов'язкового військового обліку до 2026 року.

Призовники за кордоном

Одна з найголовніших норм постанови Кабміну №1487 стосується призовників, які перебувають за кордоном. Дипломатичні відомства зобов’яжуть вести військовий облік серед таких. Передбачається, що вони будуть повинні сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації. У разі, якщо громадянин України перебуває за кордоном не більш як три місяці, він може не ставати на військовий облік.