Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Українські сили за минулу добу ліквідували 530 окупантів та знищили 23 танки. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже позначку в 110 000 вбитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3064 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,
артилерійських систем - 2059 (+8) од,
РСЗВ - 431 (+5) од,
засоби ППО - 215 (+0) од,
літаків - 285 (+1) од,
гелікоптерів - 272 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4797 (+38) од,
спеціальна техніка - 182 (+0).
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